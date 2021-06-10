انتصارا لـ روسيا.. ويفا يلزم أوكرانيا بتغيير قميصها لـ يورو 2020

الخميس، 10 يونيو 2021 - 19:22

كتب : عبد الرحمن فوزي

العبارة على قميص أوكرانا التي تمت إزالتها

ألزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، الاتحاد الأوكراني بتغيير قميص المنتخب لبطولة يورو 2020.

كان الاتحاد الأوكراني لقرة القدم قد قرر وضع خريطة لدولة أوكرانيا تشمل شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا لأراضيها في عام 2014 على القميص الذي سيخوض به المنتخب الأوكراني بطولة يورو 2020.

أخبار متعلقة
بعد الاستغناء عن الكمامات.. الدنمارك تعلن حضور 25 ألف متفرج لمباريات يورو 2020 بسبب الأرض والرمز.. قصة تجدد العداء بين إنجلترا والأرجنتين قبل يورو 2012 اختبر معلوماتك عن يورو 2016 تطعيم لاعبي إسبانيا بلقاح كورونا قبل يورو 2020

كما كتبت عبارة "المجد لـ أوكرانيا، المجد للأبطال" على القميص من الداخل.

وقرر الاتحاد الروسي لكرة القدم تقديم شكوى لـ "ويفا" من أجل إزالة الخريطة والعبارة، باعتباره خلط بين السياسة وكرة القدم.

عبارة "المجد لـ أوكرانيا، المجد للأبطال" تستخدم لإلقاء التحية داخل الجيش الأوكراني.

ولذلك قرر "ويفا" إلزام الاتحاد الأوكراني بإزالة تلك العبارة من على القميص، مع حرية ترك خريطة أوكرانيا المحفورة بشكل كامل.

وقال ويفا في بيان رسمي اليوم الخميس: "الخريطة المحفورة على القميص ليست مصدرا للقلق، لإنها تعكس الحدود المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ولكن الحال ليس نفسه بالنسبة لعبارة المجد للأبطال".

"بالنظر إلى تركيبة تلك العبارة والتي تعبر عن طبيعة سياسية، ولها أهمية تاريخية وعسكرية، يجب بالتالي إزالة هذا الشعار المحدد الموجود على الجزء الداخلي للقميص لاستخدامه في مباريات منافسات ويفا، وفقا للمادة 5 من لوائح معدات ويفا".

وعلى الرغم من انتصار الاتحاد الأوروبي للرغبة الروسية بقرار إزالة العبارة السياسية، إلا أن القرارات لم ترض الجانب الروسي بشكل كامل بسبب استمرار وجود خريطة أوكرانيا التي تحتوي على شبه جزيرة القرم.

وعلق الرئيس الفخري للاتحاد الروسي لكرة القدم في تصريحات عبر موقع تشامبيونات الروسي قائلا: "على ويفا شرح قراره علنا بالسماح بالقميص، هذا القرار لا يمكن تفسيره تماما، فهم يشيرون للقواعد ولكنهم لا ويطبقوها".

بينما علقت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية للكريملين عبر حسابها على تليجرام: "الرياضة ليست ساحة حرب، بل هي ميدان للمنافسة، كونوا أبطالا رياضيين، وستحظوا بالمجد، افعلها بتلك الطريقة وليس بالشعارات القومية".

وتعد المنطقة والتي تقع في جنوب أوكرانيا بجانب مدينة كراسنودار الروسية، محل نزاع بين الدولتين منذ قرون.

ومنذ تفكك الاتحاد السوفيتي في 1991، تم الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من أوكرانيا، ولكن روسيا ضمتها إلى أراضيها في 2014 وتطالب بالسيطرة على المنطقة.

على الرغم من إعلان روسيا ضم شبه جزيرة القرم لأراضيها، إلا أن الأمم المتحدة مازالت تعترف بها كأرض أوكرانية وطالبت روسيا في أكثر عدة مناسبات بخروج قواتها بشكل كامل من شبه الجزيرة.

وأوقعت القرعة منتخب أوكرانيا في المجموعة الثالثة بجانب كل من هولندا، ومقدونيا الشمالية، والنمسا.

بينما أوقعت القرعة المنتخب الروسي في المجموعة الثانية بجانب كل من بلجيكا، وفنلندا، والدنمارك.

يورو 2020 أوكرانيا روسيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
اختبر نفسك - هل تعرف إسبانيا جيدا دقيقة | يورو 2020
الإسماعيلي يتعادل مع البنك الأهلي وديا 10 دقيقة | الدوري المصري
مباشر - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. جوووول أووول 49 دقيقة | منتخب مصر
يورو 2020 - سر العداء بين هولندا وألمانيا.. الحرب تنتهي بعودة الموتى ساعة | يورو 2020
الأغلى في تاريخهم.. أستون فيلا يعلن ضم بونيديا ساعة | الدوري الإنجليزي
بوجبا: المفاوضات مع باريس؟ لا أملك رقم الخليفي ساعة | ميركاتو
انتصارا لـ روسيا.. ويفا يلزم أوكرانيا بتغيير قميصها لـ يورو 2020 ساعة | يورو 2020
نبيه: هذه أهم استفادة تحققت من لقاء الزمالك ودجلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة 2 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 3 مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي 4 ساسي: أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع الزمالك.. ويبقى جمهوره العظيم الداعم الحقيقي لي
قد ينال إعجابك