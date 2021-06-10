عبد الحفيظ يعلن استمرار معلول وديانج وبواليا في تونس قبل ملاقاة الترجي

الخميس، 10 يونيو 2021 - 19:06

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

علي معلول - أليو ديانج - الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي استمرار ثلاثي الفريق علي معلول وأليو ديانج ووالتر بواليا في تونس عقب نهاية ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.

والتر بواليا

النادي : الأهلي

أليو ديانج

النادي : الأهلي

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

ويتواجد معلول في تونس لخوض مباريات ودية ضد كل من الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي.

وبناء عليه فسيتواجد ديانج مع منتخب مالي في تونس، وكذلك بواليا مع الكونغو.

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وأوضح عبد الحفيظ أن الثلاثي سوف يظل في تونس لينضموا لبعثة الأهلي مباشرة استعدادا للقاء الترجي.

ويستعد الأهلي لملاقاة الترجي في 19 من شهر يونيو الجاري في ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي مرانه اليوم الخميس عقب فترة راحة سلبية دامت لستة أيام استغلالا لفترة التوقف الدولي.

الأهلي الترجي معلول ديانج بواليا
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