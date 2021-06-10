طبيب الأهلي: حالة طاهر تشير إلى سفره معنا لتونس لملاقاة الترجي

الخميس، 10 يونيو 2021 - 18:59

كتب : أحمد الخولي

طاهر محمد طاهر - الأهلي - نهضة بركان

قال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي إنه تواصل مع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق عقب خروجه من معكسر منتخب مصر الأولمبي للاطمنئان عليه عقب إصابته.

وكان طاهر غادر المعكسر لإصابته في كاحل القدم.

وقال أبو عبلة: "طاهر يؤدي تدريبات تأهيلية وهناك استجابة كبيرة للتخلص من الآلام التي يعاني منها".

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وواصل "تحسن حالة طاهر بشكل تدريجي يشير إلى شفائه قبل السفر إلى تونس استعدادا لملاقاة الترجي".

ويستعد الأهلي لملاقاة الترجي في 19 من شهر يونيو الجاري في ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي مرانه اليوم الخميس عقب فترة راحة سلبية دامت لستة أيام استغلالا لفترة التوقف الدولي.

الأهلي طاهر محمد طاهر
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