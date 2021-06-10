الأهلي يكشف موعد انتظام بدر بانون في التدريبات

الخميس، 10 يونيو 2021 - 18:18

كتب : حسام نور الدين

هدف بدر بانون مع الأهلي في الإسماعيلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موعد انتظام بدر بانون المدافع المغربي للفريق بالتدريبات.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "بدر بانون ينتظم في تدريبات الفريق خلال 48 ساعة".

ويتواجد بانون في معسكر منتخب بلاده للمحليين، حيث تواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة معه، للاطمئنان عليه والاتفاق على موعد عودته إلى القاهرة حسب موقع الأهلي الرسمي.

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واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأدى اللاعبون في بداية المران فقرات بدنية بالكرة وتدريبات جري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج البدني المحدد للفريق خلال الفترة الحالية.

في إفريقيا الأهلي بدر بانون
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