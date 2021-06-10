رومانو: توتنام يتواصل مع مدرب روما السابق

توصلت إدارة توتنام مع البرتغالي باولو فونيسكا مدرب روما السابق لقيادة الفريق وفقا لما نشرخ الصحفي فابريزيو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات.

وأوضح رومانو أن توتنام تواصل مع فونيسكا وممثليه في الـ48 ساعة الأخيرة.

ويقود فابيو باراتشي المفاوضات مع فونيسكا، حيث يستعد الإيطالي ليكون المدير الرياضي الجديد لتوتنام وفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية قبل أيام.

وتنوي إدارة توتنام تقديم عرضا لمدة 3 مواسم أو لموسمين بالإضافة لموسم قابل للتجديد.

لكن حتى الآن لم يصل توتنام لاتفاق مع فونيسكا.

Tottenham are still negotiating with Paulo Fonseca and his representatives after Fabio Paratici contacted him in the last 48 hours. Talks ongoing about a potential three-years contract [or potential two-years with one more season option], not done or signed yet. ⚪️ #THFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2021

وكان توتنام قد أقال جوزيه مورينيو من منصبه كمدير فني للفريق في منتصف الموسم الماضي ليقود راين ماسون مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت.

أما فونيسكا فرحل عن روما بعد نهاية الموسم المنصرم بعدما تعاقد الفريق الإيطالي مع مورينيو لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

وتولى فونيسكا تدريب روما منذ عام 2019 وحتى 2021.

وقاد الفريق في 101 مباراة، فاز في 53 وتعادل 20 وخسر 28.