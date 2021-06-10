رومانو: توتنام يتواصل مع مدرب روما السابق

الخميس، 10 يونيو 2021 - 18:06

كتب : FilGoal

باولو فونيسكا

توصلت إدارة توتنام مع البرتغالي باولو فونيسكا مدرب روما السابق لقيادة الفريق وفقا لما نشرخ الصحفي فابريزيو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات.

وأوضح رومانو أن توتنام تواصل مع فونيسكا وممثليه في الـ48 ساعة الأخيرة.

ويقود فابيو باراتشي المفاوضات مع فونيسكا، حيث يستعد الإيطالي ليكون المدير الرياضي الجديد لتوتنام وفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية قبل أيام.

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وتنوي إدارة توتنام تقديم عرضا لمدة 3 مواسم أو لموسمين بالإضافة لموسم قابل للتجديد.

لكن حتى الآن لم يصل توتنام لاتفاق مع فونيسكا.

وكان توتنام قد أقال جوزيه مورينيو من منصبه كمدير فني للفريق في منتصف الموسم الماضي ليقود راين ماسون مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت.

أما فونيسكا فرحل عن روما بعد نهاية الموسم المنصرم بعدما تعاقد الفريق الإيطالي مع مورينيو لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

وتولى فونيسكا تدريب روما منذ عام 2019 وحتى 2021.

وقاد الفريق في 101 مباراة، فاز في 53 وتعادل 20 وخسر 28.

توتنام روما
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