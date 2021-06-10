رومانو: مانشستر يونايتد "يقترب" من ضم سانشو

الخميس، 10 يونيو 2021 - 12:27

كتب : FilGoal

جادون سانشو - بروسيا دورتموند

أصبح مانشستر يونايتد "أقرب" لضم جادون سانشو في الصيف الحالي.

جناح بوروسيا دورتموند الإنجليزي ارتبط اسمه بالشياطين الحمر منذ الصيف الماضي، والآن تأخد المفاوضات شكلا جديدا.

وبحسب فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورتس" فأن يونايتد توصل لاتفاق مع سانشو على التفاصيل الشخصية بعقد يمتد حتى 2026.

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وأوضح أن "سانشو لا يمثل مشكلة".

وأضاف "المفاوضات تبدأ الآن مع بوروسيا دورتموند بقيمة 95 مليون يورو، لكن دون التوصل لاتفاق".

وأتم "مانشستر يونايتد يشعر الآن بـ اقتراب سانشو".

وسعى يونايتد لضم الجناح البالغ 21 عاما الموسم الماضي لكن مغالاة الفريق الألماني أوقفت المفاوضات.

وبدأ سانشو مسيرته مع واتفورد ثم انتقل لصفوف فريق الشباب لمانشستر سيتي.

وانتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2017 مقابل 8 ملايين يورو.

في موسم 2020-2021، سجل سانشو 16 هدفا وصنع 20 في جميع المسابقات خلال 38 مباراة وتوج بلقب كأس ألمانيا كما حصد لقب هداف البطولة.

ومنذ انتقاله لصفوف الأصفر والأسود الألماني شارك سانشو في 137 مباراة سجل 50 هدفا وصنع 64 وتوج بلقبي السوبر والكأس المحلي.

ويستعد سانشو لارتداء قميص منتخب إنجلترا في يورو 2020 والتي تقع في المجموعة الرابعة رفقة اسكتلندا والتشيك وكرواتيا.

جادون سانشو بوروسيا دورتموند مانشستر يونايتد
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