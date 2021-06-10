خبر في الجول - طائرة خاصة لرحلة الأهلي إلى تونس.. والموقف من حضور الجماهير

يستعد فريق الأهلي لخوض منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، وتقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من شهر يونيو الجاري.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي حدد عصر يوم الثلاثاء المقبل موعدا للسفر إلى تونس من أجل مواجهة الترجي.

وتضم البعثة أعضاء من مجلس إدارة الأهلي بجانب محمود الخطيب رئيس البعثة، وسيتم إقرار كل شيء في اجتماع المجلس المقرر له يوم الأحد.

وتم استخراج تأشيرات لكل من محمود الخطيب والعامري فاروق وخالد مرتجي وخالد الدرندلي وطارق قنديل ومحمد سراج ومحمد الجارحي تحسبا لسفر أيا منهم مع البعثة.

وسيكون السفر على متن طائرة خاصة وسيتم فرض إجراءات احترازية قوية على أعضاء البعثة أثناء السفر والانتقال من القاهرة لتونس وأيضا خلال فترة إقامة البعثة بسبب فيروس كورونا.

أما بالنسبة لطلب الترجي حضور 25% من سعة الاستاد للجماهير، فلم يتم إبلاغ الأهلي بالقرار حتى الآن وما يعلمه الأهلي أن المباراة خلف الأبواب المغلقة.

وينتظر الأهلي ما سيحدث من ناحية حضور الجماهير في مباراة رادس ليستعرض الموقف ومناقشته مع الجهات المعنية في مصر.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي يوم 26 من شهر يونيو لقاء الإياب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.