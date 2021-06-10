المنتخب الأولمبي: لم تصلنا أي مخاطبات من جالاتاسراي بشأن مصطفى محمد.. وموقف صلاح وحجازي

كشف علاء عبد العزيز مدير المنتخب المصري الأولمبي حقيقة عدم مشاركة مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي في الأولمبياد.

شبكة CNN في تركيا، كشفت أمس الأربعاء، بأن فاتح تريم مدرب جالاتاسراي يريد مصطفى محمد في تصفيات دوري الأبطال ولن يسمح بمشاركته في أولمبياد طوكيو. (طالع التفاصيل)

وقال عبد العزيز لإذاعة أون تايم سبورت: "لم تصلنا أي مخاطبات رسمية من جالاتاسراي بشأن مصطفى محمد ومشاركته في الأولمبياد، أو تبادل حديث بين المدربين شوقي غريب وفاتح تريم".

وأضاف "لقد أنهيت اجراءات التجنيد وحجز تذكرة الطيران لمصطفى، لأنه سيعود إلى تركيا بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبي وبانتظار عودته مجددا يوم 4 أو 5 يوليو".

وأكمل "مصطفى محمد يرحب جدا، وسعيد وشرف له المشاركة في الأولمبياد، ولم يصلنا رفض من النادي التركي، وأعتقد أنه لن يسيروا عكس رغبة اللاعب، ولكل مقام مقال".

وأتم "أما فيما يخص محمد صلاح وأحمد حجازي مع ناديي ليفربول واتحاد جدة، كل شيء سيتضح قبل حلول يوم 30 يونيو الجاري".

منتخب مصر الأوليمبي يخوض حاليا معسكر إعدادي في السويس، سيتخلله مباراتين وديتا ضد جنوب إفريقيا استعدادا لأوليمبياد طوكيو.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة، رفقة إسبانيا، والأرجنتين، وأستراليا.

وتقام أوليمبياد طوكيو خلال الفترة من 22 يوليو إلى 7 أغسطس.

من جهة أخرى، يشارك جالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا بداية من المرحلة الثانية من التصفيات، والتي ستٌلعب يومي 20 يوليو ذهابا، و27 يوليو إيابا.

مسابقة كرة القدم في الأوليمبياد تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكنها ليست في فترة الأجندة الدولية التي تحددها فيفا لتجمعات المنتخبات، ويكون اللاعبون فيها من حق منتخبات بلادهم بشكل رسمي.

قوام منتخب مصر الأوليمبي يضم أيضا عمر مرموش مهاجم فولفسبورج الألماني ضمن المحترفين خارج مصر، وبالتأكيد محمد صلاح نجم ليفربول الذي أعلن شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي أنه سيستدعيه للبطولة في وقت سابق، ضمن الثلاثي فوق السن المسموح بضمهم.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب إفريقيا مساء غد الخميس في ودية أولى، ضمن الوديتين اللتين سيخوضها المنتخبان.

ويلعب مصطفى محمد معارا من الزمالك إلى جالاتاسراي حتى نهاية يونيو الجاري. مع أحقية النادي التركي في ضم صاحب الـ23 عاما بشكل كامل من الزمالك مقابل 4 مليون دولار.

مصطفى محمد شارك مع جالاتاسراي في 17 مباراة. سجل فيهم 9 أهداف.