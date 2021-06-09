مصدر من المنتخب الأوليمبي يكشف لـ في الجول حقيقة غياب المحترفين عن الأوليمبياد

هل يخوض منتخب مصر، أوليمبياد طوكيو بدون لاعبيه المحترفين؟

كون البطولة خارج الأجندة الدولية، يجعل الأمر بيد الأندية أولا، ولا يخضع سوى للاتفاقيات الودية.

شبكة CNN في تركيا، كشفت اليوم الأربعاء، بأن فاتح تريم مدرب جالاتاسراي يريد مصطفى محمد في تصفيات دوري الأبطال ولن يسمح بمشاركته في أوليمبياد طوكيو.

FilGoal.com توجه مباشرة إلى منتخب مصر الأوليمبي، والذي رد على لسان أحد مسؤوليه فضل عدم ذكر اسمه.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "أمر متوقع بأن ترفض الأندية انضمام محترفينا للمنتخب خلال الأوليمبياد بما أن البطولة خارج الأجندة الدولية".

وأضاف "هذا ما ينطبق على جميع المنتخبات مثل روديجو مع البرازيل مثلا الذي رفض ريال مدريد انضمامه لمنتخبه".

المصدر أتبع "سنستمر في التفاوض معهم لضمهم وفقا لخريطة زمنية محددة ترضي جميع الأطراف، ونثق في خوض البطولة بعدد جيد من المحترفين".

وأتم "اتحاد الكرة لديه رغبة في انضمام المحترفين، واللاعبين كذلك يريدون المشاركة، ولكن يبقى الطرف الثالث هو الأندية التي يجب أن توافق على إرسال لاعبيها. أغلب المحترفين سيكونوا معنا في النهاية".

منتخب مصر الأوليمبي يخوض حاليا معسكر إعدادي في السويس، سيتخلله مباراتين وديتا ضد جنوب إفريقيا استعدادا لأوليمبياد طوكيو.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة، رفقة إسبانيا، والأرجنتين، وأستراليا.

وتقام أوليمبياد طوكيو خلال الفترة من 22 يوليو إلى 7 أغسطس.

من جهة أخرى، يشارك جالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا بداية من المرحلة الثانية من التصفيات، والتي ستٌلعب يومي 20 يوليو ذهابا، و27 يوليو إيابا.

مسابقة كرة القدم في الأوليمبياد تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكنها ليست في فترة الأجندة الدولية التي تحددها فيفا لتجمعات المنتخبات، ويكون اللاعبون فيها من حق منتخبات بلادهم بشكل رسمي.

قوام منتخب مصر الأوليمبي يضم أيضا عمر مرموش مهاجم فولفسبورج الألماني ضمن المحترفين خارج مصر، وبالتأكيد محمد صلاح نجم ليفربول الذي أعلن شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي أنه سيستدعيه للبطولة في وقت سابق، ضمن الثلاثي فوق السن المسموح بضمهم.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب إفريقيا مساء غد الخميس في ودية أولى، ضمن الوديتين اللتين سيخوضها المنتخبان.

ويلعب مصطفى محمد معارا من الزمالك إلى جالاتاسراي حتى نهاية يونيو الجاري. مع أحقية النادي التركي في ضم صاحب الـ23 عاما بشكل كامل من الزمالك مقابل 4 مليون دولار.

مصطفى محمد شارك مع جالاتاسراي في 17 مباراة. سجل فيهم 9 أهداف.