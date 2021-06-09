صلاح باشا: صورة حازم إمام متواجدة في ملعب أودينيزي.. ولم أهرب من الأهلي

وضح صلاح باشا لاعب أودينيزي أنه لم يهرب من الأهلي حينما كان لاعبا في صفوف قطاع ناشئين الفريق الأحمر.

ويلعب صلاح باشا في صفوف الناشئين لفريق أودينيزي وتم تصعيده للفريق الأول في الجولات الأخيرة للدوري الإيطالي.

وقال صلاح باشا لقناة "أون تايم سبورتس": "ألعب مع أودينيزي منذ 3 مواسم وأنا هداف فريق الناشئين وتم تصعيدي للفريق الأول".

وتابع "تواجدت على دكة البدلاء ضد سامبدوريا وإنتر وهذا كان حلم من أحلامي أن أتواجد في سان سيرو (ملعب إنتر)".

وواصل "أتدرب مع لاعبين كبار مثل رودريجو دي باول وفيرناندو يورينتي وستيفانو أوكاكا ويساعدونني للغاية".

واستمر "الجهاز الفني للفريق الأول كان يتابعني في فريق الناشئين بعدما أحرزت عدة أهداف في مرمى يوفنتوس وميلان وإنتر".

وكشف "لم يتم إبلاغي باستمراري مع الفريق الأول من عدمه في الموسم المقبل لكني في أتم الجاهزية للعب مع الفريق".

وأكمل "لو أوقع على عقد مع الفريق الأول حتى الآن، والرؤية ستتضح في الموسم المقبل".

وعن فترته في الأهلي، قال: "لعبت مع الأهلي وأنا في الـ14 من عمري ولعبت لمدة موسمين وكانت فترة مميزة للغاية".

وشدد "الهروب من الأهلي؟ لم يحدث بالطبع، لكن والدي مر بظروف صحية وسافرنا معه أنا وأخي (ريتشارد) لأننا لم نكن لنعيش بمفردنا في القاهرة خصوصا أن والدتي ليست مصرية".

وواصل "أنا لاعب محترف ولا أمانع اللعب لأي فريق في العالم لكني سألعب للأهلي لأنه فريق كبير وعظيم".

وعن أخيه ريتشارد، قال: "أخي تدرب معي في الفريق الأول لكنه أُصيب في الكاحل واحتاج لـ7 أشهر للعلاج".

وعن احتراف حازم إمام نجم الزمالك السابق في أودينيزي، أتم: "صورة حازم إمام متواجدة في ملعب أودينيزي واسمه موجود في لوحة الشرف ويقولوا لي دائما إن هناك لاعبا مصريا كان يلعب هُنا وكان مهاريا للغاية".