كارتيرون يكشف نص رسالة من ساسي.. وقرار اتخذه بالشراكة مع الإدارة

كشف باتريس كارتيرون مدرب الزمالك عن رسالة تلقاها من فرجاني ساسي لاعب الفريق، وموقفه الحالي.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

من جهة أخرى، تحدث ساسي عن اتفاق مع الإدارة على بدء التفاوض مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع النادي بالموسم المقبل بداية من الآن.

وقال كارتيرون في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "فرجاني ساسي كان يستطيع التوقيع لأي فريق في يناير، أي قبل انتهاء التعاقد بستة أشهر وفقا للوائح. لا أستطيع تحميل اللجنة السابقة المسؤولية لأنها جاءت في وقت متأخر، وكان يجب أن يتم حسم الأمر قبل يناير الماضي، كما أن اللجنة الحالية لا تتحمل أيضا المسؤولية".

وأضاف "أعتقد أن ساسي لن ينتظر لآخر لحظة ليحدد مصيره، وفي نفس الوقت ليس لدي أي معلومة مؤكدة حول قرارة النهائي، ولكن قد يكون وقع لنادي آخر وقد يكون لا".

المدرب الفرنسي أتبع "اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب تسعى لوضع حلول للأزمة المالية، ولكن الاقتصاد في الكرة يعاني من مشاكل بسبب جائحة كورونا. النادي حاول كثيرا تجديد عقد فرجاني ساسي، لكن المشكلة أن النادي استطاع التعاقد مع لاعبين تتقاضى رواتب أعلى من عوائد النادي المادية في الفترة السابقة بسبب مساندة المستشار تركي آل الشيخ للنادي".

كارتيرون واصل "تلقيت رسالة اليوم من فرجاني ساسي، يخطرني فيها بأنه مصاب ويحتاج إلى 10 أيام للعلاج. أرسلت للاعب رسالة أطمئن عليه وأبلغني بالإصابة فقط ولم نتحدث في أي موضوع آخر".

وعن باقي اللاعبين، قال كارتيرون "اتفقت مع الإدارة الحالية للنادي على التفاوض مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم الموسم المقبل في الفترة الحالية، ومن ضمنهم المغربي أشرف بنشرقي لحسم ملف تجديد عقودهم من الآن.

وأتم "لابد من الاستقرار وصرف رواتب اللاعبين بانتظام. الإدارة والجهاز الفني يسعون للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وإذا كان هناك دعم فلابد أن يكون بنفس مستوى اللاعبين الحاليين أو أفضل. خلال الاجتماع الأخير، لمست رغبة فعلية من اللجنة على ضرورة تحقيق الاستقرار المادي مع أهمية الاستمرار في دعم الفريق بما يتناسب مع قيمة الزمالك".

فرجاني ساسي كتب رسالة إلى جماهير الزمالك عبر حسابه على تويتر، يكشف فيها اعتزازه بالفترة التي قضاها مع النادي، ومشيدا بهم كونهم الداعم الأساسي له دائما. (طالع التفاصيل)

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب يتواجد حاليا في تونس رفقة منتخب بلاده لخوض مباريات ودية.

وتعرض ساسي لإصابة أمام الكونغو، أعلن منتخب تونس أنها ستبعدها أمام الجزائر ومالي في الوديتين المقبلتين.

فرجاني ساسي انضم لنادي الزمالك عام 2018 قادما من نادي النصر السعودي. ومعهم فاز بألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، بجانب كأس السوبر المصري السعودي الودية.

وشارك ساسي مع الزمالك في 103 مباراة. سجل فيهم 16 هدفا وصنع 17 آخرين.

هذا الموسم، شارك ساسي حتى الآن في 27 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 7 آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.