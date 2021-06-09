ساسي: أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع الزمالك.. ويبقى جمهوره العظيم الداعم الحقيقي لي

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 19:07

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الأهلي والزمالك

وجه فرجاني ساسي لاعب الزمالك، رسالة إلى جماهير الزمالك، يؤكد فيها اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل النادي.

وكتب ساسي عبر حسابه الشخصي على تويتر: " بكل فخر أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادى الزمالك، ويعلم الله أنني أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب".

وأضاف "ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي في كل المحطات".

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ساسي أتم "الخيرة فيما اختاره الله. وقريبا سوف أوضح كافة الحقائق".

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب يتواجد حاليا في تونس رفقة منتخب بلاده لخوض مباريات ودية.

وتعرض ساسي لإصابة أمام الكونغو، أعلن منتخب تونس أنها ستبعدها أمام الجزائر ومالي في الوديتين المقبلتين.

فرجاني ساسي انضم لنادي الزمالك عام 2018 قادما من نادي النصر السعودي. ومعهم فاز بألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، بجانب كأس السوبر المصري السعودي الودية.

وشارك ساسي مع الزمالك في 103 مباراة. سجل فيهم 16 هدفا وصنع 17 آخرين.

هذا الموسم، شارك ساسي حتى الآن في 27 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 7 آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك فرجاني ساسي
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