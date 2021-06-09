مصدر من الترجي لـ في الجول: طلبنا من الحكومة حضور 25% من الجمهور ضد الأهلي

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 21:38

كتب : محمد عبد العظيم

الترجي

تقدم الترجي بطلب للحكومة التونسية للسماح بحضور 25% من سعة ملعب رادس في مواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الترجي منافسه الأهلي في الـ19 من شهر يونيو الجاري في ملعب رادس.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "تقدمنا بطلب رسمي للحكومة التونسية اليوم للسماح لنا بحضور الجمهور في مواجهة الأهلي".

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وأكمل "ننتظر وصول الرد وحال الموافقة سنخاطب الاتحاد الإفريقي مباشرة".

وأتم "طلبنا حضور 25% من سعة ملعب رادس ولدينا ثقة في الموافقة على طلبنا من قبل الحكومة في تلك المباراة المصيرية".

ويستطيع ملعب رادس استيعاب ما يصل لـ70 ألف متفرج أي أنه حال الموافقة فسيُسمح للترجي بحضور 17 ألف و500 متفرج.ي أي

الترجي الأهلي في إفريقيا
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