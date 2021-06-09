خبر في الجول – تحديد موعد ودية المنتخب الأوليمبي الثانية مع جنوب إفريقيا

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 18:30

كتب : FilGoal

مصر - مصر الأوليمبي - مالي

اتفق منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره الجنوب إفريقي على خوض مباراة ودية ثانية بينهما بشكل رسمي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن منتخب مصر اتفق مع جنوب إفريقيا، على أن تكون الودية الثانية يوم 13 يونيو الجاري.

وستقام المباراة على استاد السويس أيضا، وفي السابعة مساء بتوقيت مصر.

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وتلعب مصر مع جنوب إفريقيا في ودية أولى مساء غد الخميس على ملعب السويس أيضا.

ويتواجد منتخب مصر الأوليمبي حاليا في معسكر بالسويس، ضمن استعدادات الفريق لـ أوليمبياد طوكيو 2020.

أوليمبياد طوكيو منتخب مصر شوقي غريب
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