بقيادة بانون وثنائية أزارو.. منتخب المغرب للمحليين يفوز في مباراة ودية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 17:15

كتب : FilGoal

بدر بانون - مدافع الرجاء المغربي

انتصر منتخب المغرب للمحليين على فريق سريع وادي زم، بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في مباراة ودية جمعتها.

وارتدى بدر بانون مدافع الأهلي شارة قيادة الأسود.

وسجل وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق والاتفاق السعودي الحالي ثنائية المنتخب المغربي.

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وغاب حميد أحداد جناح الزمالك عن اللقاء بعدما خرج من المعسكر بسبب الإصابة.

ولم يكن خبر إصابة حميد أحداد أثناء تواجده مع منتخب المغرب للمحليين وخروجه من المعسكر مفاجئا للزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحداد قبل سفره إلى المغرب اصطحب معه تقريرا طبيا يوضح تفاصيل الإصابة التي يعاني منها بالتواء في الكاحل.

ولكن اضطر أحداد للسفر إلى المغرب لعرض نفسه على الجهاز الطبي للمنتخب بناء على طلبهم للخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية.

هذا بالإضافة لتواجده مع زملائه حيث أن منتخب المحليين هو الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام في شهر ديسمبر المقبل.

وإن كان استطاع الشفاء من إصابته فكان سيستمر في صفوف المعسكر.

وكان أحداد تعرض للإصابة في لقاء الزمالك وإنبي والتي فاز فيها الفريق الأبيض بثلاثة أهداف لهدف.

وخضع لبرنامج تأهيلي منذ ذلك الوقت وقبل سفره إلى المغرب.

وشارك أحداد مع الزمالك في 18 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

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