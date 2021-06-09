شكوك حول مشاركة هاري ماجواير أمام كرواتيا

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة هاري ماجواير مدافع منتخب إنجلترا في مباراة الفريق الافتتاحية بيورو 2020 ضد كرواتيا.

وينطلق مشوار الإنجليز في البطولة بمواجهة كرواتيا على ملعب ويمبلي يوم الأحد.

ورغم مشاركة ماجواير في لقاء رومانيا الودي يوم الإثنين، غير أنه غاب عن تدريب الفريق يوم الأربعاء.

وظهر قائد مانشستر يونايتد في صالة الجيمانزيوم وهو يتدرب منفردا بعيدا عن المران الجماعي.

قبل لقاء رومانيا، لم يشارك ماجواير في أي مباراة منذ مباراة فريقه ضد أستون فيلا يوم 9 مايو الماضي، بسبب تعرضه للإصابة في أربطة الكاحل.

وشارك ماجواير في جميع مباريات الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم قبل أن يتعرض للإصابة في مباراة الجولة الـ 34.

وشهد تدريب الأربعاء مشاركة بوكايو ساكا جناح أرسنال بعد إصابة بسيطة تعرض لها قبل أيام.

ويسعي منتخب إنجلترا للفوز ببطولة اليورو للمرة الأولي في تاريخه.

وأوقعت القرعة منتخب إنجلترا في المجموعة الرابعة بجانب كل من كرواتيا، واسكتلندا، والتشيك.

وتبدأ إنجلترا مبارياتها في اليورو بمواجهة كرواتيا يوم 13 يونيو، ثم اسكتلندا يوم 18 يونيو، والتشيك يوم 22 يونيو.

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