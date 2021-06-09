لجنة الأهلي الطبية: أملنا كبير في لحاق أفشة بالذهاب ضد الترجي.. وطاهر سيكون جاهزا

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 15:54

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة

شدد محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي أن هناك أمل كبير في مشاركة صانع ألعاب الفريق محمد مجدي "أفشة" ضد الترجي، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 19 يونيو.

وكان أفشة قد تعرض لإصابة بكدمة في الكاحل، في مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

وقال شوقي لقناة أون تايم سبورتس: لدينا أمل كبير في لحاق أفشة بمباراة الذهاب ضد الترجي، أما إصابة طاهر محمد طاهر أخذت أكبر من حجمها، الأمر لا يرتقي لتسميتها بإصابة. ما حدث هو مجرد ألم بسيط ومن الوارد أن يشارك مع المنتخب الأولمبي يوم 13 يونيو ضد جنوب إفريقيا".

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وشدد "محمد هاني أمامه أسبوعين ليتعافى ويعود للملاعب. إصابة محمود متولي بسيطة وليست في نفس القدم التي تعرض لها بإصابة قطع الرباط الصليبي. سيكون جاهزا فور العودة من تونس".

وأكد "كريم نيدفيد جاهز تماما وتم تسليمه من الجهاز الطبي للجهاز الفني وهو سليم تماما. محمد محمود في الخطوات الأخيرة من علاجه وأظن أنه سيكون جاهزا بعد 10 أيام".

وأتم "لن يحصل اللاعبون على إجازة بعد الحصول على اللقاح، ولكن سنعامل كل حالة على حدة في حال حدوث أعراض بعد الحصول على اللقاح".

الأهلي محمد مجدي أفشة
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