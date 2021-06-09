الجزائر تنفي التلميح لاستضافة أمم إفريقيا بدلا من الكاميرون

نفى شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم إمكانية تقدم بلاده بطلب استضافة كأس أمم فريقيا 2021 حال سحب التنظيم من الكاميرون.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري في تصريحات عبر قناة "النهار" الجزائرية يوم الثلاثاء: "هذا أمر الجواب فيه يعود بعد التشاور مع السلطات العليا".

وأكمل "لأن تنظيم بطولة بحجم كأس أمم إفريقيا أمر لا يناقش على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم فقط بل يناقش على مستوى أعلى".

لكن الاتحاد الجزائري لكرة القدم نشر بيانا يوم الأربعاء قال فيه: "يرغب عمارة في إيضاح التصريحات التي أدلى بها يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 على هامش اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المتعلقة بكأس الأمم الإفريقية 2021 والتي تم إخراجها من سياقها".

وأضاف البيان "في الواقع، لم يعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم في أي وقت أن الجزائر ستحل محل الكاميرون في حال انسحاب هذا البلد من تنظيم هذه المنافسة في الموعد النهائي المتفق عليه".

وأتم البيان "لن تنظم الجزائر كأس أمم إفريقيا قبل التشاور مع السلطات العليا للبلاد التي سيتعين عليها اتخاذ مثل هذا القرار، وعندما يتم استيفاء جميع الشروط لاستضافة حدث كبير مثل هذا".

ولم تنظم الجزائر كأس أمم إفريقيا سوى مرة واحدة فقط وكان ذلك في عام 1990 حينما توج محاربو الصحراء باللقب الأول في تاريخهم.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن في وقت سابق تأجيل إقامة مراسم قرعة البطولة بناء على طلب من اللجنة المنظمة لها في الكاميرون بسبب جائحة كورونا.

وكان من المقرر أن تستضيف الكاميرون نسخة البطولة في عام 2019 لكن التأخر في التجهيزات جعل مصر تفوز بحق التنظيم على حساب جنوب إفريقيا آنذاك.

وستكون النسخة المقبلة هي الثانية التي تقام بمشاركة 24 منتخبا بعد رفع العدد من 16.

ويعد المنتخب الجزائري هو حامل لقب البطولة بعدما فاز بها في النسخة الأخيرة على حساب السنغال في النهائي.