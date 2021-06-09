سكاي: تغريم كبار إنجلترا بـ20 مليون جنيه استرليني بسبب دوري السوبر

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 14:45

كتب : FilGoal

دوري السوبر الأوروبي

وافقت أندية الدوري الإنجليزي الـ6 التي شاركت في إقامة دوري السوبر الأوروبي على دفع غرامة تقدر بـ20 مليون جنيه استرليني، حسب شبكة سكاي سبورتس.

توتنام وليفربول وأرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد أعلنوا المشاركة في دوري السوبر الأوروبي قبل الانسحاب من المشروع فور هجوم مجتمع كرة القدم عليهم.

وأفادت الشبكة أن كل فريق سيدفع نحو 3.5 ملايين جنيه استرليني كغرامة لصالح رابطة الدوري الإنجليزي.

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وأضاف التقرير أنه في حالة مشاركة أي منهم في إقامة بطولة كهذه فسيتم خصم 30 نقطة من رصيده بالدوري، مع دفع أكثر من 20 مليون جنيه استرليني كغرامة.

وأوضح تقرير سكاي سبورتس أن الرابطة ستعلن عن القرار رسميا مساء الأربعاء.

فرق ثلاثة لم تعلن بعد انسحابها من دوري السوبر وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، فيما تراجعت 9 فرق أخرى عن المشاركة في دوري السوبر بعدما لاقت الفكرة هجوما حادا من الجماهير ويويفا وفيفا.

وبرر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تدشين البطولة بمحاولة الأندية إنعاش وضعها الاقتصادي.

لكن سرعان ما تراجعت أندية ميلان وإنتر ميلان وأتليتكو مدريد وتوتنام وليفربول وأرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عن المشاركة في البطولة.

ليفربول توتنام أرسنال تشيلسي مانشستر سيتي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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