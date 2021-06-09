كايزر تشيفز يعلن عن مدربه الجديد

أعلن كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، عن تعيين الإنجليزي ستيوارت باكستر كمدرب للفريق، قبل أسبوعين من خوض غمار نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي.

وسبق لباكستر تولي تدريب تشيفز بين 2012 و2015، وتوج معهم بلقب الدوري مرتين.

ويخلف باكستر، جافين هانت، في تدريب الفريق.

وكذلك، درب باكستر منتخب جنوب إفريقيا وكان هو المدرب الذي أقصى منتخب مصر من دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2019.

وتأهل كايزر تشيفز لدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بتخطي سيمبا التنزاني في دور الثمانية.

ويواجه الفائز من مباراة تشيفز والوداد، الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي يجمع بين الأهلي حامل اللقب والترجي التونسي.