ولفرهامبتون يعلن اسم مدربه الجديد

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 12:17

كتب : FilGoal

ولفرهامبتون

أعلن نادي ولفرهامبتون يوم الأربعاء تعيين البرتغالي برونو لاج كمدير فني جديد للذئاب.

وأفاد النادي في بيان أن لاج سيلتقي بفريقه الجديد مع انطلاق فترة الإعداد لموسم 2021/22 الشهر المقبل.

لاج سيخلف مواطنه نونو سانتو الذي انفصل عن النادي الشهر الماضي.

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البرتغالي أمضى الـ18 شهرا الأخيرة كمدرب لبنفيكا.

وتولى البالغ من العمر 45 عامًا زمام الفريق الأول لبنفيكا في يناير 2019 وقاد العملاق البرتغالي إلى تحقيق 18 فوزا من 19 والتتويج بلقب الدوري.

وانتهت رحلة استمرت 4 سنوات خاض خلالها سانتو، المدرب الأسبق لبورتو وفالنسيا وريو أفي، 198 مباراة مع ولفرهامبتون فاز في 96 منها وخسر 56.

وعمل سانتو مدربا لحراس المرمى في جهاز فني يقوده جوزوالدو فيريرا، مدرب الزمالك الأسبق، في مالاجا وباناثينايكوس.

ولفرهامبتون برونو لاج
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