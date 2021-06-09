لاعبو البرازيل يعلنون مشاركتهم في كوبا أمريكا: "لن نقول لا للمنتخب"

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 11:00

كتب : إسلام أحمد

منتخب البرازيل

أعلن لاعبو منتخب البرازيل مشاركتهم في كوبا أمريكا 2021.

وكان لاعبي المنتخب قد أعلنوا أنهم سيصدروا قرارهم عقب مباراة باراجواي في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022.

وعقب فوز السليساو على باراجواي بنتيجة 2-0 قال ماركينيوس بعد اللقاء: "لم نرفض في أي وقت ارتداء هذا القميص، لأن هذا هو ما لدينا هنا حلم الطفولة، لذلك فخر كبير أن أرتدي هذا القميص".

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وأضاف "فعلنا ما كان علينا القيام به في هاتين المباراتين. الآن سنرى كيف سيتقرر ذلك. هناك تسلسل هرمي. نحن ندرك أهمية دورنا، لكننا لا نرفض في أي وقت ارتداء هذا القميص".

وكشفت تقارير صحيفة برازيلة عدم شعور لاعبي المنتخب بالراحة من المشاركة في البطولة بسبب عدم علمهم بنقل المسابقة القارية للبرازيل. (طالع التفاصيل)

وعقب نهاية اللقاء بدقائق أصدر لاعبو البرازيلي بيانهم والذي جاء كالآتي:

"عندما يولد البرازيلي، يولد مشجع. وبالنسبة لأكثر من 200 مليون مشجع، كتبنا هذه الرسالة للتعبير عن رأينا حول إقامة كوبا أمريكا.

نحن مجموعة متماسكة ولكن بأفكار مختلفة. لأسباب مختلفة، سواء كانت إنسانية أو مهنية، نحن غير راضين عن إدارة كوبا أمريكا من قبل كونميبول، سواء تم استضافتها لاحقا في تشيلي أو حتى في البرازيل.

كل الحقائق الأخيرة تقودنا إلى الإيمان بعملية غير كافية في تحقيقها.

من المهم التأكيد على أننا لم نرغب في أي وقت في جعل هذه المناقشة سياسية. ندرك أهمية موقفنا، نتابع ما تنشره وسائل الإعلام، فنحن موجودون على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أننا نتحدث لمنع المزيد من الأخبار الكاذبة التي تتضمن أسمائنا من التداول دون الحقائق الحقيقية.

أخيرا، نتذكر أننا عمال ومحترفو كرة قدم. لدينا مهمة يجب أن ننجزها مع بطل العالم التاريخي خمس مرات ذو اللون الأصفر والأخضر. نحن ضد تنظيم كوبا أمريكا، لكننا لن نقول لا للمنتخب البرازيلي".

ويستهل المنتخب البرازيلي مشواره في كوبا أمريكا بمواجهة فنزويلا في المباراة الافتتاحية والمقررة يوم 13 يونيو الجاري.

البرازيل كوبا أمريكا 2021
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