الزمالك يوضح موقف أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 00:08

كتب : FilGoal

نادي الزمالك

نفى حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر وتم التواصل مع وزارتي الإسكان والشباب والرياضة لحل الأزمة.

وكان طارق جبريل المدير المالي للنادي قد كشف في قناة النادي عن سحب أرض 6 أكتوبر بسبب تأخر البناء عن الموعد المحدد. (التفاصيل)

وقال حسين لبيب عبر قناة الزمالك: "تم سداد مستحقات أرض الزمالك في 6 أكتوبر بالكامل".

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وأوضح لبيب "كانت هناك مهلة لبدء البناء حتى سبتمبر 2020 وتم زيادتها إلى مارس 2021".

وكشف "حضرنا في شهر مايو وفوجئنا بذلك لكن تواصلنا مع وزارتي الإسكان والرياضة لحل الأزمة".

وتابع "لم يتم سحب أرض 6 أكتوبر وطلبنا مهلة من وزارة الإسكان قبل بدء البناء".

واختتم تصريحاته "نبدأ في تجهيز خطة لبدء العمل في أرض 6 أكتوبر".

الزمالك أرض 6 أكتوبر
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