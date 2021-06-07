المدير المالي بالزمالك: تم سحب أرض 6 أكتوبر والخطأ منا.. نقترب من حل المشكلة

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 12:29

كتب : FilGoal

نادي الزمالك

كشف طارق جبريل المدير المالي بنادي الزمالك عن سحب أرض النادي بـ 6 أكتوبر بسبب الناحية الإنشائية.

وأوضح جبريل أن الجهات المعنية متفهمة لسبب التأخر وسيتم حل المشكلة قريبا.

وقال جبريل عبر قناة نادي الزمالك: "كان هناك شبه اتفاق لفرع 6 أكتوبر مع الإنتاج الحربي وسنناقشه ولكن عندما تعود الأرض".

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وبسؤاله عن موقف الأرض أوضح "هناك مشكلة لم أكن أريد التحدث عنها وهي أنه تم سحب أرض فرع 6 أكتوبر".

وكشف جبريل "تم إنذارنا بسبب الناحية الإنشائية والمشكلة ليست مالية وانتهت المهلة، بسبب عدم إنشاء أي شيء".

وشدد المدير المالي بالزمالك "لا أريد وضع مبررات الخطأ من لدينا، لكن الجهات المعنية متفهمة وتفاجئنا بذلك الأسبوع الماضي وبدأنا اتصالاتنا".

واختتم تصريحاته "لا أريد منح وعود بموعد لحل الأزمة لكننا نتحرك لإنهاء الأمر".

نادي الزمالك طارق جبريل
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