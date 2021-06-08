إصابة بنزيمة وثنائية جيرو ومقصية جريزمان في فوز فرنسا على بلغاريا
الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 23:25
كتب : FilGoal
اختتم منتخب فرنسا استعداداته لبطولة يورو 2020 بالفوز على بلغاريا وديا بثلاثة أهداف دون مقابل.
كريم بنزيمة
النادي : ريال مدريد
وافتتح جريزمان التسجيل بمقصية رائعة في الدقيقة 29 قبل أن يضيف البديل أوليفيه جيرو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 83 و90.
وغادر كريم بنزيمة ملعب المباراة مصابا في الدقيقة 41 وشارك جيرو بدلا منه (تفاصيل)
😱 إصابة قوية ومقلقة لكريم بنزيمة قبل أيام من انطلاق اليورو
هل سيحرم من المشاركة؟🤔 #يورو2020 #FriendlyMatch #EURO2020 pic.twitter.com/REsx2fFL3D— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 8, 2021
ووقعت فرنسا في المجموعة السادسة ليورو 2020 رفقة منتخبات ألمانيا، والبرتغال، والمجر.
وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:
حارس: هوجو لوريس.
الدفاع: لوكاس هيرنانديز – برينسيل كيمبيمبي – رافائل فاران – بنيامين بافارد.
الوسط: بول بوجبا – كورينتين توليسو – بول بوجبا.
الهجوم: كيليان مبابي – كريم بنزيمة – أنطوان جريزمان.
وتفتتح فرنسا مبارياتها في اليورو بمواجهة قوية أمام ألمانيا يوم 15 يونيو قبل أن تلعب أمام المجر يوم 19 من الشهر نفسه.
🥅⚽️غريزمان يستعرض مهارته بهدف عكسي مدهش#FriendlyMatch pic.twitter.com/b50LJxWP4B— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 8, 2021
ويختتم منتخب فرنسا مشواره في دور المجموعات بإعادة لنهائي النسخة الماضية من يورو بمواجهة البرتغال يوم 23 يونيو.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى ثمن النهائي بالإضافة لأفضل 4 من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الستة.