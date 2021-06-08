إصابة بنزيمة وثنائية جيرو ومقصية جريزمان في فوز فرنسا على بلغاريا

اختتم منتخب فرنسا استعداداته لبطولة يورو 2020 بالفوز على بلغاريا وديا بثلاثة أهداف دون مقابل.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد فرنسا

وافتتح جريزمان التسجيل بمقصية رائعة في الدقيقة 29 قبل أن يضيف البديل أوليفيه جيرو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 83 و90.

وغادر كريم بنزيمة ملعب المباراة مصابا في الدقيقة 41 وشارك جيرو بدلا منه (تفاصيل)

ووقعت فرنسا في المجموعة السادسة ليورو 2020 رفقة منتخبات ألمانيا، والبرتغال، والمجر.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حارس: هوجو لوريس.

الدفاع: لوكاس هيرنانديز – برينسيل كيمبيمبي – رافائل فاران – بنيامين بافارد.

الوسط: بول بوجبا – كورينتين توليسو – بول بوجبا.

الهجوم: كيليان مبابي – كريم بنزيمة – أنطوان جريزمان.

وتفتتح فرنسا مبارياتها في اليورو بمواجهة قوية أمام ألمانيا يوم 15 يونيو قبل أن تلعب أمام المجر يوم 19 من الشهر نفسه.

ويختتم منتخب فرنسا مشواره في دور المجموعات بإعادة لنهائي النسخة الماضية من يورو بمواجهة البرتغال يوم 23 يونيو.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى ثمن النهائي بالإضافة لأفضل 4 من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الستة.