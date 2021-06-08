إصابة بنزيمة في ودية فرنسا وبلغاريا.. والكشف عن التشخيص المبدئي

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 22:17

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة

كشف منتخب فرنسا عن الحالة المبدئية للمهاجم كريم بنزيمة بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة بلغاريا الودية.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

فرنسا

وخرج بنزيمة في الدقيقة 41 من المباراة بعدما تعرض للإصابة. عقب محاولة على كرة عرضية ليصطدم بأحد مدافعي منتخب بلغاريا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب أكد أن بنزيمة تعرض لكدمة قوية وأن إصابته ليست خطيرة أو كبيرة.

أخبار متعلقة
ألمانيا.. عقلية أم نظام ثوري ينقب عن المواهب خلف الجبال مدافع برايتون: عجزت عن الكلام حين علمت بانضمامي لقائمة إنجلترا في يورو 2020 سلبية مسحة منتخب روسيا قبل انطلاق يورو 2020 فودين: قادرون على التتويج بـ يورو 2020.. وهذه حكاية قصة شعري الجديدة

وغادر بنزيمة المباراة وشارك بدلا منه أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي.

وعاد بنزيمة مرة أخرى لتمثيل منتخب فرنسا بعدما تم استبعاده لمدة 7 سنوات منذ المشاركة في كأس العالم 2014 في البرازيل.

ويقع منتخب فرنسا في المجموعة السادسة ليورو 2020 بجانب كل من ألمانيا والبرتغال والمجر.

كريم بنزيمة منتخب فرنسا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 18 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 25 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 25 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 32 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 42 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة 58 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – مدافعان محليان على طاولة كارتيرون لتدعيم الزمالك ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك