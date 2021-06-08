إصابة بنزيمة في ودية فرنسا وبلغاريا.. والكشف عن التشخيص المبدئي

كشف منتخب فرنسا عن الحالة المبدئية للمهاجم كريم بنزيمة بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة بلغاريا الودية.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد فرنسا

وخرج بنزيمة في الدقيقة 41 من المباراة بعدما تعرض للإصابة. عقب محاولة على كرة عرضية ليصطدم بأحد مدافعي منتخب بلغاريا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب أكد أن بنزيمة تعرض لكدمة قوية وأن إصابته ليست خطيرة أو كبيرة.

وغادر بنزيمة المباراة وشارك بدلا منه أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي.

وعاد بنزيمة مرة أخرى لتمثيل منتخب فرنسا بعدما تم استبعاده لمدة 7 سنوات منذ المشاركة في كأس العالم 2014 في البرازيل.

ويقع منتخب فرنسا في المجموعة السادسة ليورو 2020 بجانب كل من ألمانيا والبرتغال والمجر.