الرجاء لـ في الجول: الوقت غير مناسب للحديث عن الصفقات.. نركز على الفوز بـ3 بطولات

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 21:09

كتب : بسام أبوبكر

الرجاء - الإسماعيلي

يرى سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء البيضاوي المغربي أن الوقت الحالي غير مناسب للحديث عن مستقبل ناديه في الصفقات الجديد.

وقال سعيد وهبي لـFilGoal.com: "الحديث عن الصفقات والانتقالات ليس هو موضوع الساعة في الرجاء".

وأضاف "نركز فقط على الفوز بالدوري المغربي والبطولة العربية ثم بطولة الكونفدرالية".

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وواصل "نريد أن نتوج بالدوري المغربي للموسم الثاني على التوالي، بعدما سيكون اللقب الأهم بالنسبة لنا وهو نهائي البطولة العربية وكأس محمد السادس لأنها تمثل لنا أهمية كبيرة".

وأكمل "بعدها سيكون التركيز على الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية".

وأتم تصريحاته "أمامنا مباراة مهمة في الدوري ضد نهضة بركان، بعدها سنركز بكل قوة استعدادا لمواجهة بيراميدز في الكونفدرالية لأنها مباراة مهمة في مشوار الفريق نحو تحقيق هدفه وهو الفوز بلقب البطولة".

ويلعب بيراميدز ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة الأولى في مصر يوم 20 يونيو الجاري، ولقاء العودة في المغرب يوم 27 من الشهر ذاته.

الرجاء بيراميدز الكونفدرالية
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