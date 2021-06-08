خبر في الجول - الأهلي يختار ملعب السلام لمواجهة الترجي.. والخطيب رئيسا لبعثة تونس

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 20:19

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي

اختار النادي الأهلي ملعب السلام لاحتضان مباراة الفريق الأحمر ضد الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الترجي التونسي في رادس يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي البطولة.

وعلم FilGoal.com أن النادي الأحمر اختار ملعب الأهلي we السلام لاحتضان مباراة العودة أمام الترجي يوم يوم 26 من الشهر ذاته.

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وهو الملعب الذي شهد أيضا مباراة الفريق ضد صنداونز الجنوب إفريقي في ربع النهائي.

على جانب آخر علم FilGoal.com أن محمود الخطيب رئيس الأهلي سيتولى رئاسة بعثة الفريق تونس لمواجهة الترجي.

وحصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة 6 أيام على أن يعود الفريق للمران الجماعي مرة أخرى يوم الجمعة المقبل استعدادا للمباراة.

وخلال فترة التوقف الدولي لعب الأهلي ضد مصر للتأمين وديا وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، استعدادا لمواجهة الترجي.

الأهلي الترجي الخطيب دوري أبطال إفريقيا
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