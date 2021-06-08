رئيس الاتحاد الجزائري يُلمح إلى إمكانية استضافة بلاده لكأس أمم إفريقيا حال انسحاب الكاميرون

ألمح شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى إمكانية تقدم بلاده بطلب استضافة كأس أمم فريقيا 2021 حال سحب التنظيم من الكاميرون.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري في تصريحات عبر قناة "النهار" الجزائرية اليوم الثلاثاء: "هذا أمر الجواب فيه يعود بعد التشاور مع السلطات العليا".

وأكمل "لأن تنظيم بطولة بحجم كأس أمم إفريقيا أمر لا يناقش على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم فقط بل يناقش على مستوى أعلى

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن في وقت سابق تأجيل إقامة مراسم قرعة البطولة بناء على طلب من اللجنة المنظمة لها في الكاميرون بسبب جائحة كورونا.

وكان من المقرر أن تستضيف الكاميرون نسخة البطولة في عام 2019 لكن التأخر في التجهيزات جعل مصر تفوز بحق التنظيم على حساب جنوب إفريقيا آنذاك.

وستكون النسخة المقبلة هي الثانية التي تقام بمشاركة 24 منتخبا بعد رفع العدد من 16.

ولم تستضيف الجزائر كأس أمم إفريقيا سوى مرة واحدة فقط وكان ذلك في عام 1990 حينما توج محاربو الصحراء باللقب الأول في تاريخهم.

ويعد المنتخب الجزائري هو حامل لقب البطولة بعدما فاز بها في النسخة الأخيرة على حساب السنغال في النهائي.