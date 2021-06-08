مران الزمالك – مشاركة عبد الشافي.. وجلسة خاصة مع أوباما

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 19:05

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الإسماعيلي

شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك في مران الفريق الأبيض الجماعي الذي أقيم اليوم الثلاثاء عقب شفائه من الإصابة التي عانى منها في عضلة السمانة.

فيما أدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش المران وواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام التأهيل في صالة الجيمانزيوم.

وحرص الجهاز الفني للزمالك على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين حيث تدرب الجميع على القفز من أعلى الحواجز بارتفاعات مختلفة بالإضافة لخوض سباقات سرعة.

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وعقد أوليفيرا مدرب حراس المرمى جلسة مع رباعي الحراس محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد قنديل.

فيما عقد أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد جلسة خاصة مع يوسف إبراهيم "أوباما" تم خلالها تقديم بعض النصائح والتعليمات له لتنفيذها في المران.

فيما عقد كارتيرون جلسة مطولة مع معاونيه ومع لاعبي الزمالك في المران.

ويستعد الزمالك لملاقاة أسوان في الـ17 من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة في الجولة 26 من الدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بـ55 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ25.

فيما يأتي الأهلي ثانيا بـ41 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فقط.

الزمالك في الدوري
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