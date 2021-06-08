انتهت دوري السلة - الزمالك (85)-(83) الجزيرة.. الأبيض يفوز بأول مباراة
الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 18:05
كتب : FilGoal
يلعب الزمالك أمام الجزيرة أولى مباريات نصف نهائي دوري السوبر لرجال السلة للفريقين.
تقام المباراة على صالة برج العرب وبنظام Best Of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل للنهائي.
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انتهت
85-83 للزمالك ونهاية المباراة
83-83 ومتبقي 20 ثانية
81-81 ومتبقي 1:15
69-69 التعادل ومتبقي 6:17
الفترة الرابعة
62-60 نهاية الفترة الثالثة بتقدم الجزيرة
57-48 للجزيرة ومتبقي 3 دقائق
49-46 للجزيرة ومتبقي 5 دقائق
الفترة الثالثة
اســــتراحة
38-35 للجزيرة ونهاية الفترة الثانية
31-31 التعادل ومتبقي 4:30
الفترة الثانية
27-18 للزمالك ونهاية الفترة الأولى
20-10 للزمالك ومتبقي 2:30
الفترة الأولى
انطلاق المباراة