انتهت دوري السلة - الزمالك (85)-(83) الجزيرة.. الأبيض يفوز بأول مباراة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 18:05

كتب : FilGoal

أنس أسامة - الزمالك ضد الجزيرة كرة سلة

يلعب الزمالك أمام الجزيرة أولى مباريات نصف نهائي دوري السوبر لرجال السلة للفريقين.

تقام المباراة على صالة برج العرب وبنظام Best Of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل للنهائي.

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انتهت

85-83 للزمالك ونهاية المباراة

83-83 ومتبقي 20 ثانية

81-81 ومتبقي 1:15

69-69 التعادل ومتبقي 6:17

الفترة الرابعة

62-60 نهاية الفترة الثالثة بتقدم الجزيرة

57-48 للجزيرة ومتبقي 3 دقائق

49-46 للجزيرة ومتبقي 5 دقائق

الفترة الثالثة

اســــتراحة

38-35 للجزيرة ونهاية الفترة الثانية

31-31 التعادل ومتبقي 4:30

الفترة الثانية

27-18 للزمالك ونهاية الفترة الأولى

20-10 للزمالك ومتبقي 2:30

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الزمالك الجزيرة
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