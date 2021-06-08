منافس بيراميدز - تقرير مغربي: فريق قطري يسعى لضم بن مالانجو

يسعى فريق قطري لضم الكونغولي بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

بن مالانجو النادي : الرجاء البيضاوي الرجاء البيضاوي

وبحسب موقع "Le360Sport" المغربي فأن فريقا قطريا جدد رغبته في ضم هداف الدوري المغربي بعدما تقدم بعرض الصيف الماضي قوبل بالرفض حينها.

وأوضح التقرير أن الفريق القطري عرض "مليون و700 ألف دولار لضم مالانجو، إلا أن مسؤولي الرجاء رفضوا قبول العرض في الوقت الحالي".

والسبب: "الحديث عن المهاجم الكونغولي سابقا لآوانه، خاصة أن الفريق الأخضر بحاجة لخدماته وهو المقبل على خوض نهائي تاريخي أمام اتحاد جدة السعودي في البطولة العربية".

وكذلك يستعد الرجاء لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية الشهر الجاري.

وأصبح مالانجو أفضل هداف أجنبي في تاريخ الرجاء برصيد 29 هدفا.

كما يتصدر ترتيب هدافي الدوري المغربي الموسم الحالي برصيد 11 هدفا متفوقا على الجابوني أكسيل مايي مهاجم اتحاد طنجة.

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