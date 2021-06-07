تقرير مغربي: الاتحاد الإفريقي يدرس حضور 15 ألف لنهائي أبطال إفريقيا

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 20:35

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال إفريقيا

لا يزال الاتحاد الإفريقي يدرس عدة اقتراحات بشأن حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الاتحاد الإفريقي اقترح حضور 15 ألف مشجع لنهائي البطولة.

وهي نسبة 30% من سعة ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء الذي سيستضيف النهائي.

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ولا يزال الاتحاد الإفريقي ينتظر رد الاتحاد المغربي عليه بعد عرض الأمر على السلطات المغربية لأخذ الموافقات الأمنية بذلك.

وتقام المباراة النهائي لدوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو المقبل.

وكان مصدر في الاتحاد الإفريقي أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أن نهائي إفريقيا سيقام بحضور الجماهير. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي ضد الترجي التونسي في نصف النهائي، بينما يلتقي الوداد المغربي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

الاتحاد الإفريقي نهائي إفريقيا
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