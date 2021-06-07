خبر في الجول – أحداد سافر إلى المغرب مصابا بتقرير طبي من الزمالك

لم يكن خبر إصابة حميد أحداد أثناء تواجده مع منتخب المغرب للمحليين وخروجه من المعسكر مفاجئا للزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحداد قبل سفره إلى المغرب اصطحب معه تقريرا طبيا يوضح تفاصيل الإصابة التي يعاني منها بالتواء في الكاحل.

ولكن اضطر أحداد للسفر إلى المغرب لعرض نفسه على الجهاز الطبي للمنتخب بناء على طلبهم للخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية.

هذا بالإضافة لتواجده مع زملائه حيث أن منتخب المحليين هو الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام في شهر ديسمبر المقبل.

وإن كان استطاع الشفاء من إصابته فكان سيستمر في صفوف المعسكر.

وكان أحداد تعرض للإصابة في لقاء الزمالك وإنبي والتي فاز فيها الفريق الأبيض بثلاثة أهداف لهدف.

وخضع لبرنامج تأهيلي منذ ذلك الوقت وقبل سفره إلى المغرب.

وشارك أحداد مع الزمالك في 18 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.