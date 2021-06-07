تقرير إسباني: الصفقة الثالثة تمت.. برشلونة يكمل الاتفاق مع ديباي

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 19:02

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - ليون

كشفت صحيفة ديبورتيس كواترو الإسبانية عن إتمام نادي برشلونة التعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي ومنتخب هولندا.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة أنهى الاتفاق مع اللاعب الهولندي والإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال 48 ساعة.

وأعلن ديباي منذ فترة رحيله بشكل رسمي عن ليون بعد نهاية تعاقده مع النادي الفرنسي.

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وسيوقع ديباي مع برشلونة على عقد يمتد لـ3 مواسم.

ليصبح ديباي ثالث صفقة لبرشلونة في الصيف الجاري بعد ضم ثنائي مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا.

على أن يكون التقديم الرسمي لديباي مع برشلونة في ملعب كامب نو عقب نهاية يورو 2020.

ديباي البالغ من العمر 27 عاما لعب مع ليون 177 مباراة في 4 مواسم سجل خلالها 76 هدفا.

برشلونة ممفيس ديباي
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