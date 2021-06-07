مورينيو: يجب أن يكون هندرسون الحارس الأول لمانشستر يونايتد

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 17:43

كتب : FilGoal

دين هندرسون

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي أن دين هندرسون الأحق بحراسة مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

دين هندرسون

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال مورينيو في تصريحات لصحفية "تايمز" الإنجليزية: "إنه حارس مرمى جيد ولا أعتقد أنه حارس استثنائي حتى الآن".

وأضاف "عندما أقول إنه لم يصبح حارسا استثنائيا حتى الآن، فأنا أقصد أنه سيكون كذلك في المستقبل".

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وواصل "أتذكر هندرسون عندما كان طفلا في مانشستر يونايتد وكان دائما ما يطلب مني الخروج للإعارة وكان يقول لي دائما إنه سيعود ليكون الحارس الأول في الفريق".

وأتم تصريحاته "أخبرني بذلك عندما كان الحارس الرابع للفريق، فهو يمتلك ثقة في النفس لا تصدق".

ويعد هندرسون واحدا من حراس منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2020 المقبلة.

وعاد هندرسون لصفوف مانشستر يونايتد بداية الموسم الماضي بعد نهاية إعارته مع شيفيلد يونايتد.

ولعب هندرسون مع يونايتد في الموسم الماضي 26 مباراة في مختلف المسابقات حافظ خلالها على نظافة شباكه 13 مرة.

مانشستر يونايتد دي خيا دين هندرسون مورينيو
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