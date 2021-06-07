تقرير تونسي: بينهم الهوني.. خماسي الترجي يشكو النادي للاتحاد التونسي

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 15:16

كتب : FilGoal

احتفال الترجي بهدف حمدو الهوني في الزمالك

تقدم خمسة لاعبين من فريق الترجي بشكوى رسمي ضد النادي بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

حمدو الهوني

النادي : الترجي

الترجي

وكشفت صحيفة تونس الرقمية أن خماسي الفريق تقدموا بشكوى إلى لجنة النزاعات التابعة للاتحاد التونسي للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم أو بفسخ التعاقد.

وأوضح التقرير أن الخمسة لاعبين هم فادي بن شوق وحمدو الهوني ومحمد أمين توجاي وعبد الرؤوف بن غيث وعبد الرحمن مزيان.

أخبار متعلقة
وكيله: أفشة يريد المشاركة في لقاء الترجي.. وهذه حقيقة العروض المقدمة له استعدادا لـ الأهلي.. الترجي يتعادل وديا مع شباب تونس الشروق التونسية: كاف يحذر الترجي من حضور الجماهير أمام الأهلي شوقي غريب: سنعقد جلسة للتنسيق مع الأهلي بعد مباراتي الترجي.. وقد لا أضم الشناوي

كما أشار التقرير إلى رفض ماهر بالصغير التدرب مع الفريق منذ مواجهة شباب بلوزداد في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب عدم مشاركته في المباريات السابقة.

وينتهي تعاقد بالصغير مع الترجي بنهاية الشهر الجاري ويمكن للاعب التوقيع لأي نادي.

ويستعد الترجي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب على استاد رادس يوم السبت 19 من يونيو.

بينما يستضيف الأهلي فريق الترجي في الإياب يوم 26 من شهر يونيو.

الترجي حمدو الهوني
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة حميد أحداد في معسكر منتخب المغرب للمحليين 29 دقيقة | إفريقيا
المصري: نثق في علي ماهر.. وكانت لدينا أحلام كبيرة في الكأس ضاعت في 5 دقائق ساعة | الدوري المصري
10 من أعظم مشاهد اليورو عبر التاريخ 2 ساعة | يورو 2020
تقرير تونسي: بينهم الهوني.. خماسي الترجي يشكو النادي للاتحاد التونسي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
المقاولون: النحاس مستمر الموسم المقبل.. لم يحدث تواصل من الزمالك بشأن مجلي 3 ساعة | الدوري المصري
كشري: مهمة الإنتاج في البقاء صعبة.. نحتاج لفوزين 3 ساعة | الدوري المصري
وكيلهما: وليد سليمان مستمر مع الأهلي.. وموقف الشناوي من العروض 3 ساعة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: السولية يعشق الأهلي.. فكرة خروجه للإعارة رؤية مني ودليل على الانتماء 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 2 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 3 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 4 قائمة المنتخب الأولمبي - مصطفى محمد ومرموش وإمام عاشور يواجهون جنوب إفريقيا وديا
قد ينال إعجابك