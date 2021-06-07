المقاولون: النحاس مستمر الموسم المقبل.. لم يحدث تواصل من الزمالك بشأن مجلي

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 14:30

كتب : FilGoal

محمد مجلي - محمد عصام - الزمالك - المقاولون العرب

أعلن محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب عن استمرار عماد النحاس للموسم المقبل.

ونفى عادل حدوث أي تواصل من إدارة الزمالك للتعاقد مع محمد مجلي لاعب وسط الفريق.

وقال محمد عادل عبر إذاعة أون سبورت: "عماد النحاس مستمر معنا الموسم المقبل، هو مستقر وتلقى عدة عروض بمرتبات أكبر لكنه متمسك بنا وبالتجربة"

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وتابع "ساندنا النحاس في التعثر ووقفنا بجانبه لأننا مقتنعون به، وفي الحقيقة هو يقدر ذلك ويتمسك بالنادي".

وشدد "الارتباط النفسي والكلمة أهم من الارتباط الورقي، الأمور تتجاوز التعاقدات لأن بها شروط جزائية ملزمة للطرفين".

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة من 24 مباراة خاضهم في الدوري.

وكشف عادل "لم يحدث أي تواصل من الزمالك بشأن محمد مجلي بل كلام وكلاء لاعبين فقط".

واختتم تصريحاته "لن نترك مجلي أو أي لاعب مميز، لنحافظ على قوة الفريق الموسم المقبل".

المقاولون العرب الزمالك محمد مجلي
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