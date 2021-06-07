كشري: مهمة الإنتاج في البقاء صعبة.. نحتاج لفوزين

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 14:27

كتب : FilGoal

أحمد كشري - أسوان

يرى أحمد كشري المدير الفني للإنتاج الحربي، أن مهمة فريقه في البقاء بالدوري صعبة، إلا أنه شدد أنه يحتاج لفوزين للمنافسة بقوة والابتعاد عن الهبوط.

وقال كشري لـ أون تايم سبورت: "المهمة صعبة، لكننا نحاول، ولدينا أمل، ينقصنا التوفيق. تقدمنا على المقاولون وسيراميكا كليوباترا، كنا نستحق الفوز في 3 أو 4 مباريات".

وأكمل "يتبقى لنا 11 مباراة. نحتاج لفوزين. كنا أقرب للفوز أمام إنبي، أهدرنا فرصا حقيقية".

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وأردف "الفوز في مباراتين يجعلنا مثل البنك الأهلي ويفصلنا 5 نقاط عن أسوان، الإدارة فعلت كل شيء، وخصصت مكافآت ضخمة جدا. نعاني أيضا من إصابات تبعد اللاعبين لفترات طويلة".

وكشف "الفريق يفتقد لمهاجم هداف، نعاني من مشكلة هجومية نحاول حلها في المباريات الودية. كسبنا 3-0 فريق درجة ثانية، وفزنا أيضا أمس على المقاولون العرب بهدفين دون رد".

وشدد "اللاعبون بحاجة لإصرار أكبر، فرصتنا موجودة، الفوز في مباراة يدفعنا خطوة للأمام. كل المباريات صعبة. مباراتنا القادمة ضد طلائع الجيش، فهو من أفضل أندية الدوري بعد الأهلي والزمالك وبيراميدز، ويضم لاعبين مميزين، ويؤدون بأعصاب هادئة، فهم في منطقة آمنة".

وأتم "معركة البقاء بيننا ودجلة والبنك الأهلي وأسوان".

ويتذيل الإنتاج الحربي جدول المسابقة بـ 14 نقطة على بعد 10 نقاط من أسوان، الذي يحتل المركز الـ 15 أول مراكز النجاة في المسابقة.

الإنتاج الحربي في الدوري أحمد كشري
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