وكيله لـ في الجول: السولية يعشق الأهلي.. فكرة خروجه للإعارة رؤية مني ودليل على الانتماء

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 13:57

كتب : أحمد الخولي

المصري - الأهلي

شدد تامر النحاس وكيل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، أن اللاعب عاشق للأهلي، وفخور بأنه من ضمن عناصره الأساسية.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال النحاس لـ FilGoal.com: "تصريحاتي فُهمت بشكل غير صحيح، ولذلك حرصت على توضيح بعض النقاط، أولها أن السولية ينتظر التجديد مع الأهلي ولن يتردد فيه أبدا".

وأردف "لم يُفتح ملف التجديد حتى الآن، وكذلك لا توجد عروض حتى يقال إنه يشترط أمر ما. السولية لن يشترط من الأساس لكن ستكون أمور تعاقدية بين طرفين بينهما ثقة وحب وعلاقة وطيدة".

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وأكمل "ما قلته عن فكرة خروجه للإعارة عقب التجديد في حال تلقيه عروض خليجية بمبالغ كبيرة، هي رؤية مني كوكيل للاعب أصلها انتفاع الأهلي واللاعب ماليا مع استمرار بقائه في الأهلي".

وأتم "ما قلته دليل انتماء صريح، لأنني لو أريد مصلحة اللاعب فقط لكنت تحدثت بطريقة أخرى".

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ويلعب السولية صاحب الـ 31 عاما مع الأهلي منذ يناير 2016، حيث انتقل له من الشعب الإماراتي.

وحصد لاعب الوسط مع الأهلي 5 ألقاب دوري، ولقبي كأس مصر ولقبي سوبر محلي، بجانب فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.

الأهلي عمرو السولية تامر النحاس
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