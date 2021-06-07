وكيله لـ في الجول: السولية يعشق الأهلي.. فكرة خروجه للإعارة رؤية مني ودليل على الانتماء

شدد تامر النحاس وكيل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، أن اللاعب عاشق للأهلي، وفخور بأنه من ضمن عناصره الأساسية.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وقال النحاس لـ FilGoal.com: "تصريحاتي فُهمت بشكل غير صحيح، ولذلك حرصت على توضيح بعض النقاط، أولها أن السولية ينتظر التجديد مع الأهلي ولن يتردد فيه أبدا".

وأردف "لم يُفتح ملف التجديد حتى الآن، وكذلك لا توجد عروض حتى يقال إنه يشترط أمر ما. السولية لن يشترط من الأساس لكن ستكون أمور تعاقدية بين طرفين بينهما ثقة وحب وعلاقة وطيدة".

وأكمل "ما قلته عن فكرة خروجه للإعارة عقب التجديد في حال تلقيه عروض خليجية بمبالغ كبيرة، هي رؤية مني كوكيل للاعب أصلها انتفاع الأهلي واللاعب ماليا مع استمرار بقائه في الأهلي".

وأتم "ما قلته دليل انتماء صريح، لأنني لو أريد مصلحة اللاعب فقط لكنت تحدثت بطريقة أخرى".

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