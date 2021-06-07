وكيله: رغبة السولية والأهلي في استمراره متبادلة.. ولكن نتمنى التوافق حول إعارة خليجية لاحقا

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 11:10

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - الزمالك

كشف تامر النحاس وكيل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، عن رغبته في أن يتم التوافق على خروج اللاعب سنة كإعارة في أحد دوريات الخليج العربي، في عقده المقبل.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال النحاس لقناة صدى البلد: "عقد السولية تم تجديده في العام قبل الماضي. في وقتها لم يحدث اتفاق حول الرقم فتم الاتفاق على عقد ينتهي بنهاية الموسم المقبل".

وشدد "هناك رغبة من الطرفين في استمرار السولية لكن هناك تلاحم كبير في المباريات".

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وكشف "لدي رغبة هو أنه إذا جدد السولية تعاقده يحصل على عام كإعارة في الخليج، نتمنى حدوث ذلك التوافق".

وأردف "لم يحدث أي تفاوض بعد، الأمر فقط من ضمن اقتراحاتنا. أحاول تقديم حلول مختلفة للاعب لأنه إذا لم أفعل ذلك، لماذا يستمر معي كوكيله؟".

ويلعب السولية صاحب الـ 31 عاما مع الأهلي منذ يناير 2016، حيث انتقل له من الشعب الإماراتي.

وحصد لاعب الوسط مع الأهلي 5 ألقاب دوري، ولقبي كأس مصر ولقبي سوبر محلي، بجانب فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.

عمرو السولية الأهلي
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