محرز يوضح موقفه من الاستمرار مع سيتي

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 13:07

كتب : FilGoal

رياض محرز - بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

قال النجم الجزائري رياض محرز إن مسيرته ستتواصل مع فريق مانشستر سيتي، وأنه لا يفكر في الرحيل.

ونقلت جريدة الشروق الجزائرية تصريحات محرز في مؤتمر صحفي عقب لقاء المنتخب الجزائري أمام مالي، في مباراة ودية يوم الأحد.

وأوضح رياض محرز أنه يشعر بالراحة في صفوف مانشستر سيتي، ولا يوجد ما يدفعه للرحيل عن الفريق السماوي هذا الصيف.

أخبار متعلقة
المدير المالي بالزمالك: تم سحب أرض 6 أكتوبر والخطأ منا.. نقترب من حل المشكلة فرج عامر: انتقال مصطفى فتحي للأهلي عبر سموحة مثل أفلام جيمس بوند.. وموقفنا من كهربا طرد توماس بارتي من معسكر غانا أحمد مجاهد: سأترشح لرئاسة اتحاد الكرة يوما ما.. والفارق بين عقوبة الشناوي وإمام عاشور

عقد محرز مع سيتي ينتهي في صيف 2023.

صحيفة ديلي ميل زعمت قبل أيام أن بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي يسعى للتخلي عن 4 لاعبين بينهم محرز.

وقال قائد المُنتخب الجزائري رياض عقب الفوز بهدف على مالي "لقاء تونس سيكون صعبا ومختلفا وطريقة لعبهم تشبه طريقة أتلتيكو مدريد".

وأكمل "بإمكانك أن تستحوذ على الكرة ولكن من الصعب جدا أن تسجل في شباكهم".

سيلعب بطل إفريقيا 2019 ضد نسور قرطاج وديا يوم 11 يونيو بتونس.

فاز منتخب الجزائر على نظيره مالي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. والتي أقيمت بملعب مصطفى تشاكر.

وبذلك وصل منتخب الجزائر للمباراة رقم 26 على التوالي دون خسارة.

رياض محرز الجزائر مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة حميد أحداد في معسكر منتخب المغرب للمحليين 4 دقيقة | إفريقيا
المصري: نثق في علي ماهر.. وكانت لدينا أحلام كبيرة في الكأس ضاعت في 5 دقائق ساعة | الدوري المصري
10 من أعظم مشاهد اليورو عبر التاريخ ساعة | يورو 2020
تقرير تونسي: بينهم الهوني.. خماسي الترجي يشكو النادي للاتحاد التونسي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
المقاولون: النحاس مستمر الموسم المقبل.. لم يحدث تواصل من الزمالك بشأن مجلي 2 ساعة | الدوري المصري
كشري: مهمة الإنتاج في البقاء صعبة.. نحتاج لفوزين 2 ساعة | الدوري المصري
وكيلهما: وليد سليمان مستمر مع الأهلي.. وموقف الشناوي من العروض 2 ساعة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: السولية يعشق الأهلي.. فكرة خروجه للإعارة رؤية مني ودليل على الانتماء 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 2 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 3 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 4 قائمة المنتخب الأولمبي - مصطفى محمد ومرموش وإمام عاشور يواجهون جنوب إفريقيا وديا
قد ينال إعجابك