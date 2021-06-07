محرز يوضح موقفه من الاستمرار مع سيتي

قال النجم الجزائري رياض محرز إن مسيرته ستتواصل مع فريق مانشستر سيتي، وأنه لا يفكر في الرحيل.

ونقلت جريدة الشروق الجزائرية تصريحات محرز في مؤتمر صحفي عقب لقاء المنتخب الجزائري أمام مالي، في مباراة ودية يوم الأحد.

وأوضح رياض محرز أنه يشعر بالراحة في صفوف مانشستر سيتي، ولا يوجد ما يدفعه للرحيل عن الفريق السماوي هذا الصيف.

عقد محرز مع سيتي ينتهي في صيف 2023.

صحيفة ديلي ميل زعمت قبل أيام أن بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي يسعى للتخلي عن 4 لاعبين بينهم محرز.

وقال قائد المُنتخب الجزائري رياض عقب الفوز بهدف على مالي "لقاء تونس سيكون صعبا ومختلفا وطريقة لعبهم تشبه طريقة أتلتيكو مدريد".

وأكمل "بإمكانك أن تستحوذ على الكرة ولكن من الصعب جدا أن تسجل في شباكهم".

سيلعب بطل إفريقيا 2019 ضد نسور قرطاج وديا يوم 11 يونيو بتونس.

فاز منتخب الجزائر على نظيره مالي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. والتي أقيمت بملعب مصطفى تشاكر.

وبذلك وصل منتخب الجزائر للمباراة رقم 26 على التوالي دون خسارة.