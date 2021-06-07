مهاجم الأرجنتين يزامل تريزيجيه في أستون فيلا

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 12:18

كتب : FilGoal

إيمليانو بوينديا - نورويتش سيتي

أعلن نادي أستون فيلا يوم الإثنين ضم الأرجنتيني إيميليانو بوينديا قادما من نورويتش سيتي.

وأفاد النادي في بيان "أستون فيلا يتوصل لاتفاق مع نوريتش سيتي بشأن انتقال إيميليانو بوينديا".

وأضاف البيان "يتواجد اللاعب حاليا في الفقاعة الطبية مع منتخب الأرجنتين، يستعد لمباراة تصفيات كأس العالم أمام كولومبيا مساء الثلاثاء".

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وأتم البيان "إيميليانو سيخضع لفحوصات طبية وسيكمل عملية الانتقال بعد المباراة".

وتشير التقارير إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 34 مليون جنيه استرليني.

ويلعب الأرجنتيني البالغ من العمر 24 عاما كمهاجم أو كجناح أيمن.

وظهر بوينديا مع نورويتش الموسم الماضي في 41 مباراة بدوري القسم الثاني وقاد الفريق للعودة للدوري الممتاز، حين سجل 15 هدفا وصنع 17.

يذكر أن أستون فيلا يضم بين صفوفه محمود حسن "تريزيجيه"، وأعلن قبل أيام نهاية رحلة أحمد المحمدي مع الفريق.

أستون فيلا إيميليانو بوينديا
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