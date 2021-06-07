طرد توماس بارتي من معسكر غانا

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 11:43

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - توماس بارتي - تونس - غانا - الصورة من كاف

تم طرد تنوماس بارتي لاعب أرسنال من معسكر غانا بعد حضوره متأخرا عن موعد التدريبات.

توماس بارتي

النادي : أرسنال

غانا

ويستعد منتخب غانا لمواجهة المغرب مساء الثلاثاء في مباراة ودية.

واستبعد تشارلز أكونور، توماس بارتي بعد ظهوره في معسكر الفريق بل يومين فقط من السفر إلى الرباط.

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ووفقا لموقع غانا سوكر نت فأن بارتي كان مترددا في الانضمام لمعسكر المنتخب رغم وصوله إلى غانا لقضاء العطلة.

وأشار التقرير إلى أن أكونور قرر اتخاذ قرار تأديبي ضد بارتي باستبعاده من المعسكر.

وكان بارتي مترددا في الانضمام إلى بقية زملائه ضمن الاستعدادات لمواجهتي المغرب وكوت ديفوار.

وأوضح التقرير أن العديد من النجوم العالميين الذين يلعبون في أوروبا انضموا لمعسكرات منتخباتهم مثل ساديو ماني إلى السنغال.

ويلعب منتخب غانا أمام المغرب يوم 8 يونيو وبعد ذلك مواجهة كوت ديفوار يوم 12 من الشهر نفسه.

غانا توماس بارتي
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