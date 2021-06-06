بمشاركة كاملة لـ ديانج.. محرز يقود الجزائر للفوز على مالي واستمرار سلسلة عدم الخسارة

الأحد، 06 يونيو 2021 - 23:59

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي - نهضة بركان - السوبر الإفريقي

فاز منتخب الجزائر على نظيره مالي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. والتي أقيمت بملعب مصطفى تشاكر.

وسجل هدف فوز الجزائر النجم رياض محرز في الدقيقة 58 من المباراة.

وشارك أليو ديانج لاعب وسط الأهلي في المباراة كاملة مع منتخب مالي.

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وبذلك يصل منتخب الجزائر للمباراة رقم 26 على التوالي دون خسارة.

ويلعب منتخب مالي وديا ضد الكونغو الديمقراطية يوم 11 يونيو، ثم يواجه تونس يوم 15 من الشهر ذاته.

ويقع منتخب مالي في المجموعة الخامسة لتصفيات كأس العالم بجانب أوغندا ورواندا وكينيا.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 19 يونيو الجاري بالملعب الأولمبي في رادس.

الأهلي مالي أليو ديانج
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