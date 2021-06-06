مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي

الأحد، 06 يونيو 2021 - 23:53

كتب : محمد عبد العظيم

فرجاني ساسي - الزمالك

قرار الدخول في مفاوضات لضم فرجاني ساسي من عدمه، لم يتخذ من قبل نادي الدحيل حتى الآن.

وقال مصدر من نادي الدحيل لـFilGoal.com: "فرجاني ساسي عاد لدائرة اهتماماتنا بالفعل، لكنه لم يوقع حتى الآن".

وأضاف "قرار الدخول في المفاوضات من عدمه سيتخذ بعد جلسة بين صبري لاموشيه مدرب الفريق وإدارة النادي خلال الأسبوع المقبل".

أخبار متعلقة
وكيل إيزي إيميكا: كارتيرون يرغب في ضمه لـ الزمالك.. واللاعب يتمنى مران الزمالك – رباعي يواصل التأهيل.. وتقسيمة قوية للاعبين صراع الدوري - بالمواعيد.. مباريات الأهلي ومواجهات الزمالك حتى نهاية البطولة الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره

كانت العديد من التقارير قد كشفت رغبة نادي الدحيل القطري في ضم فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تتغير وجهة النادي ويضموا صفقات بديلة بسبب تمسك الزمالك بنجمه.

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ29 عاما شارك في 27 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 3 أهداف وصنع 7 آخرين.

في الدوري الزمالك الدحيل فرجاني ساسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة حميد أحداد في معسكر منتخب المغرب للمحليين 15 دقيقة | إفريقيا
المصري: نثق في علي ماهر.. وكانت لدينا أحلام كبيرة في الكأس ضاعت في 5 دقائق ساعة | الدوري المصري
10 من أعظم مشاهد اليورو عبر التاريخ 2 ساعة | يورو 2020
تقرير تونسي: بينهم الهوني.. خماسي الترجي يشكو النادي للاتحاد التونسي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
المقاولون: النحاس مستمر الموسم المقبل.. لم يحدث تواصل من الزمالك بشأن مجلي 2 ساعة | الدوري المصري
كشري: مهمة الإنتاج في البقاء صعبة.. نحتاج لفوزين 2 ساعة | الدوري المصري
وكيلهما: وليد سليمان مستمر مع الأهلي.. وموقف الشناوي من العروض 3 ساعة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: السولية يعشق الأهلي.. فكرة خروجه للإعارة رؤية مني ودليل على الانتماء 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 2 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 3 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 4 قائمة المنتخب الأولمبي - مصطفى محمد ومرموش وإمام عاشور يواجهون جنوب إفريقيا وديا
قد ينال إعجابك