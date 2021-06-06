مصدر من الدحيل يكشف لـ في الجول موقف النادي من فرجاني ساسي

قرار الدخول في مفاوضات لضم فرجاني ساسي من عدمه، لم يتخذ من قبل نادي الدحيل حتى الآن.

وقال مصدر من نادي الدحيل لـFilGoal.com: "فرجاني ساسي عاد لدائرة اهتماماتنا بالفعل، لكنه لم يوقع حتى الآن".

وأضاف "قرار الدخول في المفاوضات من عدمه سيتخذ بعد جلسة بين صبري لاموشيه مدرب الفريق وإدارة النادي خلال الأسبوع المقبل".

كانت العديد من التقارير قد كشفت رغبة نادي الدحيل القطري في ضم فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تتغير وجهة النادي ويضموا صفقات بديلة بسبب تمسك الزمالك بنجمه.

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ29 عاما شارك في 27 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 3 أهداف وصنع 7 آخرين.