اختبر نفسك - هل تتذكر لقاء فرنسا وإنجلترا في يورو 2004؟

هل تتذكر مباراة فرنسا وإنجلترا في يورو 2004 جيدا؟

حسنا، أرنا إلى أي مدى أنت جاهز لبطولة يورو 2020.

شارك في اختبار في الجول حول هذا اللقاء المثير في يورو 2004.