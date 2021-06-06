اختبر نفسك - هل تتذكر لقاء فرنسا وإنجلترا في يورو 2004؟

الأحد، 06 يونيو 2021 - 15:03

كتب : FilGoal

زيدان ضد إنجلترا في يورو 2004

هل تتذكر مباراة فرنسا وإنجلترا في يورو 2004 جيدا؟

حسنا، أرنا إلى أي مدى أنت جاهز لبطولة يورو 2020.

شارك في اختبار في الجول حول هذا اللقاء المثير في يورو 2004.

أخبار متعلقة
اختبر معلوماتك - هل تتذكر مباريات إسبانيا؟ اختبر نفسك - كم مرة توجت هذه الفرق باليورو؟ اختبر نفسك – هل تعرف تاريخ ألمانيا جيدا اختبر نفسك - هل تتذكر مباريات إنجلترا جيدا؟ اختبر نفسك - هل تتذكر يورو 2004؟
يورو 2020 زين الدين زيدان منتخب فرنسا منتخب إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 18 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 24 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 25 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 31 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 42 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة 58 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – مدافعان محليان على طاولة كارتيرون لتدعيم الزمالك ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك