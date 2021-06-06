التدعيم يتواصل.. جارديان: أستون فيلا يتحرك لضم وارد برواس

دخل جيمس وارد براوس لاعب ساوثامبتون دائرة اهتمامات إدارة فريق أستون فيلا.

وبحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية فإن إدارة أستون فيلا بدأت التحرك لضم وارد براوس في فترة الانتقالات الصيفية.

ويأمل دين سميث المدير الفني لأستون فيلا في حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن حتى يبدأ اللاعب فترة الإعداد مع الفريق للموسم الجديد.

التحرك نحو وارد براوس يأتي بعد اقتراب أستون فيلا من حسم صفقة إيمليانو بوينديا جناح نورويتش سيتي.

إذ أكدت شبكة "ذا أثليتك" أن أستون فيلا على بُعد خطوات من ضم بوينديا بعدما تفوق على أرسنال في سباق التعاقد مع اللاعب. (طالع التفاصيل)

وكان وارد براوس ضمن قائمة إنجلترا المبدئية لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" قبل أن يُستبعد من القائمة النهائية.

وينتهي عقد وارد براوس مع ساوثامبتون عام 2025.

ولعب وارد براوس (26 عاما) 44 مباراة في الموسم الماضي وسجل 9 أهداف وصنع 7.