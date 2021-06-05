تفوق في السباق على أرسنال؟ ذا أثليتك: أستون فيلا يقترب من بوينديا

يبدو أن نادي أستون فيلا اقترب من التوقيع مع إيمليانو بوينديا جناح نورويتش سيتي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب دافيد أورنستين الصحفي المختص بأخبار الانتقالات وتغطية أخبار أرسنال في شبكة "ذا أثليتك"، فإن أستون فيلا بات قاب قوسين أو أدنى من إنهاء صفقة بوينديا.

وأوضح أورنستين أن بوينديا خضع للكشف الطبي واتفق على بنود التعاقد الشخصية مع إدارة أستون فيلا.

وسيدفع أستون فيلا 30 مليون جنيه استرليني بجانب إضافات لنورويتش سيتي للحصول على خدمات بوينديا.

مبلغ سيجعل بوينديا هو أغلى لاعب يستغنى عنه نورويتش سيتي، إذا تمت الصفقة.

وبذلك يكون أستون فيلا قد تفوق على أرسنال في سباق التعاقد مع بوينديا.

إذ أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أرسنال قدم عرضا لأستون فيلا للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني.

وأسهم بوينديا في عودة نورويتش سيتي من جديد للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

إذ سجل الجناح الأرجنتيني 15 هدفا وصنع 17 خلال 39 مباراة في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وانتقل بوينديا (24 عاما) لنورويتش سيتي عام 2018 قادما من خيتافي مقابل مليون ونصف المليون جنيه استرليني.

ويمتلك خيتافي 20% من إعادة بيع بوينديا.