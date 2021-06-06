مصدر بـ كاف يكشف لـ في الجول: التاريخ الأقرب لقرعة كأس الأمم.. والبطولة في موعدها

كشف مصدر مطلع بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن قرعة كأس أمم إفريقيا ستقام بالكاميرون، في أحد أيام شهري أغسطس أو سبتمبر المقبلين، قبل توقف المباريات الدولية في سبتمبر.

وكانت القرعة ستقام يوم 25 يونيو الجاري في الكاميرون إلا أن كاف أعلن تأجيلها "بسبب جائحة كورونا التي تعيق حركة التنقلات في القارة".

وقال مصدر بـ كاف لـ FilGoal.com: "القرعة ستقام في أغسطس أو سبتمبر المقبلين، قبل توقف سبتمبر الدولي".

وأردف "البطولة في موعدها ولا نية لتأجيلها على الإطلاق".

وينوي كاف حسبما علم FilGoal.com، تنظيم حفل ضخم للقرعة ما احتاج لزيادة معدات وتقنيات، وعتاد بشري، لن تستطيع الكاميرون الوفاء به قبل يوم 25 يونيو بسبب العوائق التي تضعها كورونا على حرية التحرك في القارة.

وبالتالي، جاء قرار التأجيل لتقام القرعة قبل البطولة بحسب المعتاد، قبل 3 أشهر منها.

وستقام بطولة إفريقيا في الكاميرون في الفترة ما بين 9 يناير وحتى 6 فبراير للعام المقبل.

وسيشارك في البطولة 24 منتخبا.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل للبطولة بعدما تصدر المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة للمسابقة.